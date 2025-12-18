Tauernbach-Kraftwerk geht im Herbst 2026 ans Netz

Das Kraftwerk der Tiwag soll im Frühjahr dann mit dem Testbetrieb starten. „Wir sind voll auf Kurs und zugleich stolz, dass der Zeit- und Budgetplan eingehalten werden konnte“, ist Tiwag-Vorstand Alexander Speckle zufrieden. Insgesamt investierte man 175 Mio. Euro in die Anlage. Diese soll nach Fertigstellung übers Jahr rund 85 Gigawattstunden Strom erzeugen. Das deckt den Jahresbedarf von rund 20.000 Haushalten. Der Baustart erfolgte bereits im Herbst 2023.