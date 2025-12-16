Grazer Apotheker beklagen Parkplatz-Mangel

„Problem wird bagatellisiert“

Das Problem ist freilich nicht neu und bei vielen alteingesessenen Apotheken aufgrund ihrer Lage auch historisch gewachsen. Dennoch orten viele Apotheker zusätzliche Einschränkungen bei der Erreichbarkeit durch die Verkehrspolitik der Rathauskoalition, etwa durch Streichung von Parkplätzen – wie in der Heinrichstraße oder der Annenstraße. „Am Jakominiplatz darf nicht einmal mehr ein Taxi für einen Botendienst zufahren“, so Fuchsbichler. Was die Apothekerin nach einem persönlichen Termin bei der grünen Verkehrsstadträtin Judith Schwentner besonders ärgert: „Ich habe das Gefühl, das Problem wird bagatellisiert.“