Haltezonen gefordert

Grazer Apotheker beklagen Parkplatz-Mangel

Steiermark
16.12.2025 07:00
Pochen auf bessere Erreichbarkeit von Grazer Apotheken: Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner, ...
Pochen auf bessere Erreichbarkeit von Grazer Apotheken: Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner, Apothekerinnen Margit Smolniker und Gabriele Weikhard-Hermes, Wirtschaftskammer-Graz-Regionalobmann Bernhard Bauer und Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin Apothekerkammer Steiermark (v. li.).

Apotheker in der steirischen Landeshauptstadt und vor allem deren Kunde kritisieren immer schlechtere Erreichbarkeit. Branchenvertreter fordern Lösungen, unter anderem Haltezonen vor Apotheken. 

„Bis dato waren Grazer Apotheken keine Sorgenkinder. Aber seit etwa einem Jahr schlagen die Themen Erreichbarkeit bzw. Zufahrtsmöglichkeit fast wöchentlich bei mir auf“, sagt Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin der steirischen Apothekerkammer. Ähnliches berichtet auch ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner: „Mehrfach wurde in den letzten Monaten der Wunsch an uns herangetragen, Haltezonen für Kunden vor den Apotheken zu schaffen.“

Apotheken sind Teil der Gesundheitsversorgung. Ihre Erreichbarkeit muss entsprechend mitgedacht werden – für alle Verkehrsteilnehmer.

ÖVP-Wirtschaftsstadrat Kurt Hohensinner

„Problem wird bagatellisiert“
Das Problem ist freilich nicht neu und bei vielen alteingesessenen Apotheken aufgrund ihrer Lage auch historisch gewachsen. Dennoch orten viele Apotheker zusätzliche Einschränkungen bei der Erreichbarkeit durch die Verkehrspolitik der Rathauskoalition, etwa durch Streichung von Parkplätzen – wie in der Heinrichstraße oder der Annenstraße. „Am Jakominiplatz darf nicht einmal mehr ein Taxi für einen Botendienst zufahren“, so Fuchsbichler. Was die Apothekerin nach einem persönlichen Termin bei der grünen Verkehrsstadträtin Judith Schwentner besonders ärgert: „Ich habe das Gefühl, das Problem wird bagatellisiert.“

Hohensinner beklagt auch, man habe bereits entsprechende Anträge in den Gemeinderat eingebracht, bislang aber kein Gehör gefunden. „Dabei wären viele Lösungen, wie Haltezonen vor Apotheken, relativ einfach umzusetzen.“ 

