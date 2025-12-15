So arbeitete Tiroler Paradefirma anno dazumal

Das Tiroler Transportunternehmen Felix Troll existiert noch heute. Die alten Bilder zeigen den technischen Fortschritt und wie man sich schon vor vielen Jahrzehnten spezialisiert hat.
Der 15. April 1947 war der „Geburtstag“ der Spedition Felix Troll, gegründet in Innsbruck von der gleichnamigen Familie. Anfänglich noch im Holzgeschäft tätig, widmete man die Aktivitäten zunehmend dem Transport von flüssigen Lebensmitteln wie Saft und Glucose heimischer Auftraggeber.
Durch den Verbund zur niederländischen Spedition Wemmers Tanktransport aus Bleskensgraaf gehört man heute zu den großen Spediteuren auf dem österreichischen Markt. Einsender Wolfgang Gritzner aus Fiss erwarb das Archiv des Landecker Fotografenmeisters Rudolf Mathis, der die Lkw gekonnt ins Bild rückte.
