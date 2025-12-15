Vorteilswelt
Fotos der Entwicklung

So arbeitete Tiroler Paradefirma anno dazumal

Tirol
15.12.2025 12:00
Die Flotte des Unternehmens mit Mercedes-Zugmaschinen auf einem Bild aus dem Jahr 1964.
Die Flotte des Unternehmens mit Mercedes-Zugmaschinen auf einem Bild aus dem Jahr 1964.(Bild: Archiv Mathis)

Das Tiroler Transportunternehmen Felix Troll existiert noch heute. Die alten Bilder zeigen den technischen Fortschritt und wie man sich schon vor vielen Jahrzehnten spezialisiert hat.

Der 15. April 1947 war der „Geburtstag“ der Spedition Felix Troll, gegründet in Innsbruck von der gleichnamigen Familie. Anfänglich noch im Holzgeschäft tätig, widmete man die Aktivitäten zunehmend dem Transport von flüssigen Lebensmitteln wie Saft und Glucose heimischer Auftraggeber.

Die Flotte der Spedition am 5. März 1972 – einheitlich mit Zugmaschinen der Marke DAF.
Die Flotte der Spedition am 5. März 1972 – einheitlich mit Zugmaschinen der Marke DAF.(Bild: Archiv Mathis)
Eine erste Aufnahme vom Tiefkühlwagen der Firma, hier am Standort Landeck.
Eine erste Aufnahme vom Tiefkühlwagen der Firma, hier am Standort Landeck.(Bild: Archiv Mathis)
Weintanker, schon damals thermoisoliert, stehen in Reih und Glied auf dem Parkplatz.
Weintanker, schon damals thermoisoliert, stehen in Reih und Glied auf dem Parkplatz.(Bild: Archiv Mathis)
Ein Lkw der Tiroler Firma samt Anhänger am Arlbergpass.
Ein Lkw der Tiroler Firma samt Anhänger am Arlbergpass.(Bild: Archiv Mathis)
Tankwagen mit riesiger „Schnauze“, damals aber das Modernste auf dem Markt.
Tankwagen mit riesiger „Schnauze“, damals aber das Modernste auf dem Markt.(Bild: Archiv Mathis)

Durch den Verbund zur niederländischen Spedition Wemmers Tanktransport aus Bleskensgraaf gehört man heute zu den großen Spediteuren auf dem österreichischen Markt. Einsender Wolfgang Gritzner aus Fiss erwarb das Archiv des Landecker Fotografenmeisters Rudolf Mathis, der die Lkw gekonnt ins Bild rückte.

