Die zwei „Hödn“ spielten am Hochzeiger im Pitztal

Neben Ischgl setzt man auch am Hochzeiger seit Jahren auf die Musik. Während die Ischgler auf internationale Stars setzen, baut man im Pitztal auf die österreichischen und deutschen Bands. Nach Tim Bendzko, Christl Stürmer, den Sportfreunden Stiller oder Wanda konnte man für das diesjährige Skiopening zwei ganz besondere Stars gewinnen – nämlich Seiler & Speer. Und das war sicherlich das Highlight in der bisherigen Geschichte der Opening-Konzerte im Pitztal.