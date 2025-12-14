Die zwei „Hödn“ spielten am Hochzeiger im Pitztal

Seiler & Speer eröffneten in Jerzens die Skisaison vor 7000 begeisterten Besuchern. Die „Krone“ war vor Ort und durfte sich ein Bild von der Stimmung im Tiroler Pitztal machen.
Neben Ischgl setzt man auch am Hochzeiger seit Jahren auf die Musik. Während die Ischgler auf internationale Stars setzen, baut man im Pitztal auf die österreichischen und deutschen Bands. Nach Tim Bendzko, Christl Stürmer, den Sportfreunden Stiller oder Wanda konnte man für das diesjährige Skiopening zwei ganz besondere Stars gewinnen – nämlich Seiler & Speer. Und das war sicherlich das Highlight in der bisherigen Geschichte der Opening-Konzerte im Pitztal.
Was man auch an der Besucheranzahl sah: fast 7000 pilgerten am Samstag auf den die Mittelstation. Zwei ganz unkomplizierte und bodenständige Musiker“, so TVB-Pitztal-Obmann Rainer Schultes. Davon konnte man sich auch beim „Presse-Meet and Greet“ überzeugen. „Für uns ist das heute das Jahresabschlusskonzert – wir werden noch einmal alles aus uns raus holen“, sagten Bernhard Speer und Christopher Seiler.
Und sie hielten Wort: Alle ihre Klassiker – von „Ham kummst“ über „Herr Inspektor“ bis hin zu „Principessa“, „I wü net“, „Ala bin“ und „Hödn“ spielten sie. Dass Christopher Seiler in der Früh noch Fieber hatte – davon merkte man beim Konzert überhaupt nichts. Sie waren an diesem Tag die zwei „Hödn“ am Hochzeiger.
Viele bekannte Gäste vor Ort
Unter den zahlreichen Gästen unter anderem gesehen: Hochzeiger Bergbahnen-Chef Thomas Fleischhacker, Winzer Josef Wurzinger, die Ischgler Touristiker Myriam Walser und Thomas Köhle, die Pitztaler Gastronomen Bruno Füruter, Othmar Walser und Franz Staggl, der Innsbrucker Kinderklinikchef Thomas Müller, HCI-Manager Günther Hanschitz, der oberste Skilehrer Tirols, Richard Walter, Area 47-Boss Chris Schnöller, Uniqa-Landesdirektor Michael Zentner, Seilbahner Franz Dengg junior aus Lermoos und der Imster U-Alm-Chef Martin Winkler.
