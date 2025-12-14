Alkolenker kracht gegen Zaun und riss Laterne aus

Für ordentlich Aufsehen sorgte ein alkoholisierter Lenker (31), der in der Nacht auf Sonntag in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von der Straße abgekommen war. Er durchbrach einen Holzzaun und riss eine Straßenlaterne mit.
Es war eine wahre Spur der Verwüstung, die ein 31-jähriger Serbe mit seinem Pkw auf dem Auweg in Wattens hinterlassen hatte. Der Mann war gegen 2 Uhr in einer Rechtskurve einfach geradeaus gefahren und durchbrach einen Holzzaun.
Damit jedoch noch nicht genug: Er touchierte obendrein eine Straßenlaterne und riss sie samt Beschilderung aus ihrer Verankerung. Diese wurde rund zehn Meter in ein Feld geschleudert.
Der Lenker selbst dürfte bei dem Unfall wohl unverletzt geblieben sein. Der Pkw, der Zaun sowie die Laterne wurden erheblich beschädigt. „Aufgrund der frei zugängigen Stromkabel der Straßenlaterne musste die FF Wattens angefordert werden, welche die Kabel sicherte und die Durchbruchstelle im Zaun absperrte“, heißt es seitens der Polizei.
Straßenbeleuchtung kaputt
Die Karwendelstraße, beginnend vom Auweg bis zur nächsten Kreuzung, hat bis auf Weiteres keine funktionierende Straßenbeleuchtung. Mit dem 31-Jährigen wurde an Ort und Stelle ein Alkotest durchgeführt. Diese ergab eine hohe Alkoholisierung. Seinen Schein ist es deshalb nun vorläufig los.
