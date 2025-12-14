Alkolenker kracht gegen Zaun und riss Laterne aus

Der Lenker selbst dürfte bei dem Unfall wohl unverletzt geblieben sein. Der Pkw, der Zaun sowie die Laterne wurden erheblich beschädigt. „Aufgrund der frei zugängigen Stromkabel der Straßenlaterne musste die FF Wattens angefordert werden, welche die Kabel sicherte und die Durchbruchstelle im Zaun absperrte“, heißt es seitens der Polizei.