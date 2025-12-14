Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Pkw-Lenker fuhr Passant (59) an und floh danach

Tirol
14.12.2025 13:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Böser Unfall am Samstagabend in Innsbruck! Auf der Technikerstraße erfasste ein Pkw einen Fußgänger (59). Nach der Kollision, bei der der Mann verletzt wurde, fuhr der Unfalllenker davon. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Zum Vorfall kam es um 19.45 Uhr im Bereich der Technikerstraße! Dort wollte ein 59-jähriger Einheimischer die Straße überqueren. Zeitgleich fuhr ein heller Pkw mit unbekanntem Kennzeichen auf der Straße.

Der Autofahrer erfasste dabei den Fußgänger, der dabei weggeschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Ein Ehepaar, das hinter dem Unfallauto fuhr, konnte den Vorfall beobachten. Die Frau verständigte daraufhin die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe.

Lenker fuhr davon und ließ Schwerverletzten liegen
Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme ergriff der Unfalllenker die Flucht und fuhr davon. Nach der Erstversorgung wurde der Einheimische mit schweren Verletzungen im Bereich des Unterschenkels von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Alkomattest verlief positiv. Eine Fahndung nach dem unbekannten Lenker blieb erfolglos. 

Die Verkehrsinspektion Wilten bittet um zweckdienliche Hinweise zum Unfall unter Tel.:  059133 7591 100.

Martin Oberbichler
