Pkw-Lenker fuhr Passant (59) an und floh danach

Lenker fuhr davon und ließ Schwerverletzten liegen

Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme ergriff der Unfalllenker die Flucht und fuhr davon. Nach der Erstversorgung wurde der Einheimische mit schweren Verletzungen im Bereich des Unterschenkels von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Alkomattest verlief positiv. Eine Fahndung nach dem unbekannten Lenker blieb erfolglos.