Das karge Leben unserer Ahnen: „Ich ziehe den Hut“

Große Enttäuschung am Heiligen Abend

Äußerst berührend ist die Geschichte „Auf Weihnachten denkt“, in der ein kleines Mädchen für sich und ihre Halbbrüder im Dezember 1941 einen Brief an das Christkind schrieb. Die Vorfreude war riesig, die Enttäuschung am Heiligen Abend ebenso. Denn unter dem kleinen Christbaum, der nur mit ein paar Lamettafäden geschmückt war, lagen keine Geschenke. Es herrschten ja Krieg, Elend und Hunger. Doch am Christtag kam das Christkind – in Gestalt ihrer Lieblingstante – doch noch zu den Kindern. Neben wärmenden Jacken und Spielsachen brachte die gute Frau auch noch einen großen Laib Brot und ein Glas mit Schweineschmalz als Geschenk mit.