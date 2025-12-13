Vorteilswelt
Enormer Schaden

Unbekannte erbeuteten in Tirol Geld und Taschen

Tirol
13.12.2025 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl)

An gleich zwei Schauplätzen schlugen bislang Unbekannte am Freitag in Tirol zu. Zuerst brachen Täter in ein Haus in Telfs ein. Stunden später verschafften sich Diebe auch Zutritt zu einer Wohnung in Innsbruck.

Bereits am Vormittag brachen die Täter in ein Haus in Telfs ein. Zwischen 10 und 11.30 Uhr durchwühlten sie dort mehrere Schubladen und wurden schließlich fündig: Sie stahlen zwei Designerhandtaschen sowie Modeschmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Auch in Innsbrucker Wohnung eingebrochen
Gegen 18.20 Uhr schlugen Unbekannte auch in Innsbruck zu. Dort verschafften sich die Täter Zugang zu einer Wohnung im Stadtteil Mariahilf-St. Nikolaus. Die Objekte der Begierde: eine Designeruhr und eine Designerhandtasche sowie Bargeld und Dokumente. Hier entstand ein Schaden von Zehntausend Euro.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

