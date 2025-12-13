Unbekannte erbeuteten in Tirol Geld und Taschen

Auch in Innsbrucker Wohnung eingebrochen

Gegen 18.20 Uhr schlugen Unbekannte auch in Innsbruck zu. Dort verschafften sich die Täter Zugang zu einer Wohnung im Stadtteil Mariahilf-St. Nikolaus. Die Objekte der Begierde: eine Designeruhr und eine Designerhandtasche sowie Bargeld und Dokumente. Hier entstand ein Schaden von Zehntausend Euro.