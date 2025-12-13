Alko-Lenker kam von A13 ab und landete im Wald

Schwerer Unfall in der Nacht auf Samstag auf der Brennerautobahn in Tirol! Ein Einheimischer kam nach einem Sekundenschlaf von der Straße ab und landete im Wald. Ein Alkomattest verlief positiv.
Zum Zwischenfall kam es am Samstag gegen 3 Uhr auf der A13 Brennerautobahn. Dort war der 40-jährige Einheimische wohl aufgrund eines Sekundenschlafs am Steuer von der Straße abgekommen.
Sein Auto stürzte neben die Fahrbahn und blieb dort in einem Wald zwischen den Bäumen hängen. Der Unfalllenker konnte das Wrack selbstständig verlassen und alarmierte die Rettungskräfte. Er selbst blieb unverletzt.
Nach dem Eintreffen der Polizei musste er sich verantworten: Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Schein an Ort und Stelle abgenommen.
Mehrere beschädigte Tafeln
Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges waren zwei Fahrstreifen gesperrt. Durch das geringe Verkehrsaufkommen bildete sich jedoch kein Stau. Durch den Unfall wurden neben dem erheblich beschädigten Auto auch zwei Hinweistafeln sowie eine Wasserleitung des Brennerbasistunnels beschädigt.
