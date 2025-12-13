Alko-Lenker kam von A13 ab und landete im Wald

Mehrere beschädigte Tafeln

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges waren zwei Fahrstreifen gesperrt. Durch das geringe Verkehrsaufkommen bildete sich jedoch kein Stau. Durch den Unfall wurden neben dem erheblich beschädigten Auto auch zwei Hinweistafeln sowie eine Wasserleitung des Brennerbasistunnels beschädigt.