Lenker im Spital

Pkw landet bei Ausritt auf Böschung auf der Seite

Tirol
13.12.2025 09:03
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Heikler Unfall am Freitagvormittag in Obsteig (Tiroler Bezirk Imst)! Ein Pkw-Lenker (77) streifte auf der Mieminger Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Ausweichmanöver geriet er auf eine Böschung, sein Auto kippte um. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Der Zwischenfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr im Gemeindegebiet von Obsteig in Richtung Holzleiten. Dort war der 77-jährige Einheimische mit seinem Pkw unterwegs. Plötzlich streifte er den entgegenkommenden Pkw eines 64-jährigen Deutschen.

Ersthelfer und der 64-Jährige konnten das Fahrzeug wieder aufrichten.

Die Polizei

Beim Ausweichmanöver geriet der Senior auf die Böschung. Dabei kippte sein Auto zur Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. „Ersthelfer und der 64-Jährige konnten das Fahrzeug wieder aufrichten“, schildert die Polizei.

Nach Bergung ins Spital geflogen
Nach der Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Obsteig wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber und erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Mieminger Straße war für gut eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.

