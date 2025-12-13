Pkw landet bei Ausritt auf Böschung auf der Seite

Heikler Unfall am Freitagvormittag in Obsteig (Tiroler Bezirk Imst)! Ein Pkw-Lenker (77) streifte auf der Mieminger Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beim Ausweichmanöver geriet er auf eine Böschung, sein Auto kippte um. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.
Der Zwischenfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr im Gemeindegebiet von Obsteig in Richtung Holzleiten. Dort war der 77-jährige Einheimische mit seinem Pkw unterwegs. Plötzlich streifte er den entgegenkommenden Pkw eines 64-jährigen Deutschen.
Ersthelfer und der 64-Jährige konnten das Fahrzeug wieder aufrichten.
Die Polizei
Beim Ausweichmanöver geriet der Senior auf die Böschung. Dabei kippte sein Auto zur Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. „Ersthelfer und der 64-Jährige konnten das Fahrzeug wieder aufrichten“, schildert die Polizei.
Nach Bergung ins Spital geflogen
Nach der Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Obsteig wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber und erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Mieminger Straße war für gut eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.