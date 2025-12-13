Pkw-Lenker (39) krachte auf der A12 in Vordermann

Böser Unfall am Freitagnachmittag auf der Inntalautobahn! Im Gemeindegebiet von Volders (Bezirk Innsbruck-Land) musste ein Pkw-Lenker (77) wegen Reifenteilen auf der Fahrbahn bremsen. Ein hinter ihm fahrender Einheimischer (39) übersah das und prallte gegen das Fahrzeug.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der A12 in Volders in Fahrtrichtung Kufstein. Dort musste ein 77-jähriger Einheimischer aufgrund von Reifenteilen auf der Fahrbahn abbremsen. Sein Manöver führte zu leichten Stauungen auf der Autobahn.
Senior mit Verletzungen ins Spital
Dies dürfte ein 39-jähriger Einheimischer wohl zu spät bemerkt haben und fuhr auf das Auto des 77-Jährigen auf. Der Senior erlitt dabei Verletzungen im Nackenbereich und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle nur erschwert passierbar.
