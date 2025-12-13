NÖ: Jungflorianis als Retter in der Not

Professionell geholfen

Der Bursche und das Mädchen zeigten sofort, was sie die bisherigen drei Jahre bei der Feuerwehr gelernt hatten. Sie schlüpften in die Warnwesten, halfen bei der Absicherung der Unfallstelle sowie beim Absetzen des Notrufs und unterstützten anschließend bei der Rettung des Verunfallten. Der Mann wurde aus dem Auto befreit und anschließend im Mannschaftstransporter versorgt, in dem er sich auch wärmen konnte.