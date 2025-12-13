NÖ: Jungflorianis als Retter in der Not

Bei der Fahrt zum Weihnachtsessen in Niederösterreich stellten ein Mädchen und ein Bursche der Feuerwehrjugend Bad Erlach ihr Können unter Beweis.
Anders als geplant verlief die Anfahrt zum traditionellen Weihnachtsessen für die Feuerwehrjugend aus Bad Erlach. Am Weg mit ihrer Begleiterin gerieten zwei mitfahrende 13-jährige Jungflorianis in einen beginnenden Stau. Ein Lenker war kurz zuvor aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Leitschiene der S4 aufgefahren. Der Wagen kam dort spektakulär zum Stillstand.
Professionell geholfen
Der Bursche und das Mädchen zeigten sofort, was sie die bisherigen drei Jahre bei der Feuerwehr gelernt hatten. Sie schlüpften in die Warnwesten, halfen bei der Absicherung der Unfallstelle sowie beim Absetzen des Notrufs und unterstützten anschließend bei der Rettung des Verunfallten. Der Mann wurde aus dem Auto befreit und anschließend im Mannschaftstransporter versorgt, in dem er sich auch wärmen konnte.
Beim Eintreffen der zuständigen Feuerwehrleute aus Katzelsdorf wurde die Unfallstelle ordnungsgemäß übergeben, die eintreffende Rettung kümmerte sich anschließend um den offenbar zum Glück nur leicht verletzten Fahrzeuglenker, der alleine im Wrack gesessen war.
Kommandant dankt den Jugendlichen
„Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Feuerwehrleute. Sie haben das super gemacht, indem sie die Unfallstelle abgesichert und die anderen unterstützt haben“, freut sich Kommandant Günter Ostermann.
