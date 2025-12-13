Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Ersthelfer vor Ort

NÖ: Jungflorianis als Retter in der Not

Niederösterreich
13.12.2025 15:00
Der Lenker fuhr kurz nach einer Ausfahrt auf die Leitschiene.
Der Lenker fuhr kurz nach einer Ausfahrt auf die Leitschiene.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Bad Erlach)

Bei der Fahrt zum Weihnachtsessen in Niederösterreich stellten ein Mädchen und ein Bursche der Feuerwehrjugend Bad Erlach ihr Können unter Beweis.

0 Kommentare

Anders als geplant verlief die Anfahrt zum traditionellen Weihnachtsessen für die Feuerwehrjugend aus Bad Erlach. Am Weg mit ihrer Begleiterin gerieten zwei mitfahrende 13-jährige Jungflorianis in einen beginnenden Stau. Ein Lenker war kurz zuvor aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Leitschiene der S4 aufgefahren. Der Wagen kam dort spektakulär zum Stillstand.

Professionell geholfen
Der Bursche und das Mädchen zeigten sofort, was sie die bisherigen drei Jahre bei der Feuerwehr gelernt hatten. Sie schlüpften in die Warnwesten, halfen bei der Absicherung der Unfallstelle sowie beim Absetzen des Notrufs und unterstützten anschließend bei der Rettung des Verunfallten. Der Mann wurde aus dem Auto befreit und anschließend im Mannschaftstransporter versorgt, in dem er sich auch wärmen konnte.

Beim Eintreffen der zuständigen Feuerwehrleute aus Katzelsdorf wurde die Unfallstelle ordnungsgemäß übergeben, die eintreffende Rettung kümmerte sich anschließend um den offenbar zum Glück nur leicht verletzten Fahrzeuglenker, der alleine im Wrack gesessen war.

Kommandant dankt den Jugendlichen
„Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Feuerwehrleute. Sie haben das super gemacht, indem sie die Unfallstelle abgesichert und die anderen unterstützt haben“, freut sich Kommandant Günter Ostermann.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
156.842 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.733 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
145.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf