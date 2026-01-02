Ferien auf dem Eis oder in tierischer Gesellschaft

Schnee und Eis begeistern alle Winterfans – und „Schneemuffel“ finden bei den Lamas und Alpakas die nötige Muße.
Für alle „Eislaufwütigen“ gibt es in Waidhofen an der Ybbs ein besonderes Highlight! Am 3. Jänner 2026 findet ab 18 Uhr bis 21 Uhr eine Eisdisco statt und bietet Eislaufsport zu toller Musik. Für viel Spaß und gute Unterhaltung sorgen ein DJ und das entsprechende Discolicht.
Entdecken Sie alle Informationen dazu auf eishallewaidhofen@web.de oder unter der Telefonnummer 0676 / 5620580.
Und sollten die Temperaturen der weißen Pracht ein Ende setzen, so ist ein Besuch bei den Lamas und Alpakas im Naturpark Hohe Wand am Sonntag, den 4. Jänner 2026, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, sehr zu empfehlen. Die flauschigen Tiere sind so zahm, dass man sie bei einer Lamawanderung an der Leine führen kann und mit ihnen ganz gemütlich durch den waldreichen Naturpark schlendern kann.
Detail zum Schmunzeln am Rande: Jeder Teilnehmer, der nicht vom Lama angespuckt wurde, erhält einen „Lamaführerschein“...
Pro Familie bzw. Paar wird ein Lama oder Alpaka reserviert, die Wanderung dauert rund eineinhalb Stunden.
Informationen und Buchungen unter der Telefonnummer 02638 / 88545 oder online unter www.naturpark-hohewand.at
Unter www.veranstaltungen.niederoesterreich.at finden Sie noch weitere hervorragende Ausflugsmöglichkeiten!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.