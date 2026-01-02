Vorteilswelt
TIPP DER WOCHE

Ferien auf dem Eis oder in tierischer Gesellschaft

Niederösterreich
02.01.2026 15:30
Auf zur Eisdisco nach Waidhofen an der Ybbs!
Auf zur Eisdisco nach Waidhofen an der Ybbs!

Schnee und Eis begeistern alle Winterfans – und „Schneemuffel“ finden bei den Lamas und Alpakas die nötige Muße.

Für alle „Eislaufwütigen“ gibt es in Waidhofen an der Ybbs ein besonderes Highlight! Am 3. Jänner 2026 findet ab 18 Uhr bis 21 Uhr eine Eisdisco statt und bietet Eislaufsport zu toller Musik. Für viel Spaß und gute Unterhaltung sorgen ein DJ und das entsprechende Discolicht. 

Entdecken Sie alle Informationen dazu auf eishallewaidhofen@web.de oder unter der Telefonnummer 0676 / 5620580.

Und sollten die Temperaturen der weißen Pracht ein Ende setzen, so ist ein Besuch bei den Lamas und Alpakas im Naturpark Hohe Wand am Sonntag, den 4. Jänner 2026, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, sehr zu empfehlen. Die flauschigen Tiere sind so zahm, dass man sie bei einer Lamawanderung an der Leine führen kann und mit ihnen ganz gemütlich durch den waldreichen Naturpark schlendern kann. 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Detail zum Schmunzeln am Rande: Jeder Teilnehmer, der nicht vom Lama angespuckt wurde, erhält einen „Lamaführerschein“...

Pro Familie bzw. Paar wird ein Lama oder Alpaka reserviert, die Wanderung dauert rund eineinhalb Stunden.

Wer will mit uns am 4. Jänner wandern?
Wer will mit uns am 4. Jänner wandern?
Winterfreuden abseits von Pisten & Co – einfach nur Natur...
Winterfreuden abseits von Pisten & Co – einfach nur Natur...

Informationen und Buchungen unter der Telefonnummer 02638 / 88545 oder online unter www.naturpark-hohewand.at

Unter www.veranstaltungen.niederoesterreich.at finden Sie noch weitere hervorragende Ausflugsmöglichkeiten! 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Niederösterreich

