Ferien auf dem Eis oder in tierischer Gesellschaft

Und sollten die Temperaturen der weißen Pracht ein Ende setzen, so ist ein Besuch bei den Lamas und Alpakas im Naturpark Hohe Wand am Sonntag, den 4. Jänner 2026, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, sehr zu empfehlen. Die flauschigen Tiere sind so zahm, dass man sie bei einer Lamawanderung an der Leine führen kann und mit ihnen ganz gemütlich durch den waldreichen Naturpark schlendern kann.