Massenhafte Beute für „falsche Polizisten“

Ratsame Tipps zur Prävention

Fix ist: Die Polizei holt niemals Geld oder Schmuck ab. Vorsicht bei unbekannten Anrufern, gewähren Sie Fremden keinen Zutritt! Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Lassen Sie sich bei Telefonaten nicht unter Druck setzen und legen Sie auf! Geben Sie niemals Details über Ihr Vermögen preis. Verlangen Sie einen Dienstausweis von den angeblichen Polizisten oder fragen Sie beim Notruf 133 gezielt nach dem Beamten. Und nehmen Sie mögliche Warnungen von Bankangestellten ernst.