Falsche Polizisten knöpfen Seniorin Goldschatz ab

So können Sie sich schützen

Immer wieder kommt es auch in Tirol zu solchen Betrügereien, bei denen sich die Anrufer als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben. Nicht selten sind die Täter auch erfolgreich – es gab auch schon Schäden im sechsstelligen Eurobereich. Die echte Polizei weiß, wie man sich schützen kann: