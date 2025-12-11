Förderung für Einbruchschutz: „Sicheres Wohnen“

Der Wunsch nach einem sicheren Zuhause beschäftigt viele Tiroler Haushalte. Mit der Initiative „Sicheres Wohnen“ hilft das Land Tirol seit 2018 dabei, Wohnräume durch den Einbau wirksamer Schutzmaßnahmen zu sichern. Bis Ende Dezember können Förderanträge gestellt werden.
Ziel der Initiative ist es, die Zahl der Einbrüche zu verringern und den Schutz der Bewohner zu verbessern. Die Förderung richtet sich sowohl an Eigentümer als auch an Mieter von Wohnräumen, die ganzjährig als Hauptwohnsitz genutzt werden und mindestens zehn Jahre alt sind.
Für den Austausch von Fenstern und Türen gibt es eine Pauschale von 50 Euro pro Element, insgesamt können bis zu 500 Euro pro Wohneinheit beantragt werden. Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass die neuen Fenster und Türen bestimmte Widerstandsklassen erfüllen und im heurigen Jahr ausgetauscht wurden.
Die eigenen vier Wände bedeuten Schutz, Geborgenheit und Lebensqualität
LHStv. Philip Wohlgemuth
Bild: Johanna Birbaumer
Initiative stärkt das Sicherheitsgefühl in Wohnräumen
„Die eigenen vier Wände bedeuten Schutz, Geborgenheit und Lebensqualität. Wird dieser sichere Raum durch Einbruch gestört, bleibt oft mehr zurück als nur materieller Schaden: Das Sicherheitsgefühl gerät ins Wanken. Mit der Initiative ,Sicheres Wohnen’ geben wir den Menschen in Tirol bis Jahresende noch finanzielle Unterstützung an die Hand, um ihre Häuser und Wohnungen wirksam zu sichern“, erklärt Wohnbaureferent LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).
Noch bis zum 31. Dezember 2025 können Anträge für die Förderung von einbruchshemmenden Fenstern und Türen bei der Abteilung Wohnbauförderung des Landes Tirol eingereicht werden.
Weitere Details sind auf der offiziellen Website zu finden: www.tirol.gv.at/sichereswohnen
