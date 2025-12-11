Förderung für Einbruchschutz: „Sicheres Wohnen“

Initiative stärkt das Sicherheitsgefühl in Wohnräumen

„Die eigenen vier Wände bedeuten Schutz, Geborgenheit und Lebensqualität. Wird dieser sichere Raum durch Einbruch gestört, bleibt oft mehr zurück als nur materieller Schaden: Das Sicherheitsgefühl gerät ins Wanken. Mit der Initiative ,Sicheres Wohnen’ geben wir den Menschen in Tirol bis Jahresende noch finanzielle Unterstützung an die Hand, um ihre Häuser und Wohnungen wirksam zu sichern“, erklärt Wohnbaureferent LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ).