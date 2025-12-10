Gewinn versprochen: Tiroler (52) im Web abgezockt

Lando Norris verrät: „Ich bereue einige Dinge“
Brite reflektiert
Die Serie an gemeinen Betrügereien im Internet reißt nicht ab. Dieses Mal fiel ein Tiroler (52) im Bezirk Kitzbühel den Ganoven zum Opfer. Um mehr als 10.000 Euro ist der 52-Jährige nun ärmer.
Laut Polizei tappte der 52-Jährige bereits am 12. September in die fiese Falle. „Auf einer Anlegerplattform wurden ihm falsche Gewinnversprechen gemacht, die ihn dazu verleiteten, mehrere Überweisungen zu tätigen“, heißt es von den Ermittlern.
In Summe überweis das Opfer bis zum 28. November mehr als 10.000 Euro an die Betrüger. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.