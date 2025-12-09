63-Jähriger von Baum getroffen und verletzt

Im Bezirk Murau (Steiermark) wurde ein 63-Jähriger bei Arbeiten im Wald von einem Baum getroffen. Er konnte selbst Hilfe rufen. Der Mann wurde schwer verletzt.
In Oberwölz (Bezirk Murau) kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Forstunfall. Gegen 15.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit Arbeiten in seinem eigenen Wald beschäftigt. Beim Durchschneiden eines bereits gefällten Baumes wurde der Mann vom Stamm an den Beinen getroffen und zu Boden geschleudert.
Schwere Beinverletzungen
Der Verunfallte konnte noch selbst Hilfe rufen, indem er einen 30-jährigen Bekannten telefonisch kontaktierte. Dieser setzte in weiterer Folge die Rettungskette in Gang. Der 63-Jährige konnte anschließend von Einsatzkräften der Bergrettung und der Feuerwehr geborgen werden.
Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Notarztteam am Unfallort, wurde der Mann mit schweren Beinverletzungen ins LKH Judenburg gebracht.
