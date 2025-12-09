63-Jähriger von Baum getroffen und verletzt

In Oberwölz (Bezirk Murau) kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Forstunfall. Gegen 15.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit Arbeiten in seinem eigenen Wald beschäftigt. Beim Durchschneiden eines bereits gefällten Baumes wurde der Mann vom Stamm an den Beinen getroffen und zu Boden geschleudert.