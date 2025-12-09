Kodex für Gemeinderäte: Im Zweifel keine Geschenke

Maßstab für politisches Handeln

„Regeln, die für die Verwaltung gelten, sind in Zukunft auch für politische Mandatsträgerinnen und Träger der Stadt Innsbruck bindend“, informierten am Dienstag die Klubobleute der Caprese-Koalition. „Die Korruptionsbekämpfung beginnt da, wo noch keine Korruption ist. Mit dieser Richtlinie schaffen wir einerseits Sensibilität und andererseits einen Rahmen für alle Mandatare, an dem sie ihr politisches Handeln orientieren können. Die Richtlinie schränkt politische Arbeit nicht ein, schärft aber die Sensibilität für Compliance deutlich und trägt somit zu unserer gelebten Antikorruptionskultur bei“, betont Benjamin Plach, zugleich Vorsitzender des Rechtsausschusses. „Wir geben einen Handlungsrahmen vor, der das Bewusstsein dafür schärft, welche Praktiken zulässig sind und welche nicht“, erläutert Dejan Lukovic von den Grünen.