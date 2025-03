„Müssen Innsbruck vor dieser Art Politik schützen“

Jetzt werden Zahlungsausgänge untersucht

Der Stadtrechnungshof wird nun die Einhaltung sämtlicher Ausführungsbestimmungen für den Budgetvoranschlag 2025 überprüfen. Selbiges gilt für stichprobenartig für die Abwicklung des Voranschlages 2024. Die Bestimmungen sehen vor, „dass die entsprechenden Aufträge (Bestellungen für Lieferungen und Leistungen) nur vom Anordnungsberechtigten erteilt werden dürfen“, heißt es in dem von GR Onay initiierten Prüfauftrag. Im Fall Anzengruber sei es so gewesen, „dass alles von ihm selber koordiniert wurde, und dann hat er die Apps den Ämtern verkauft.“ Wie berichtet, wurden so 47.000 Euro in den Sand gesetzt.