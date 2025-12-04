Promi-Helfer vom Nikolaus und Beamter in U-Haft

Die Wiener Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Spitzenbeamten im Regierungsviertel in St. Pölten. Laut den Ermittlern soll die Führungskraft des Landes, selbst mehrfacher Familienvater, über Jahre für den Missbrauch von Kindern vor laufender Kamera gezahlt haben. Und: Toni Polster, Andi Herzog und Dr. Bohl im Nikolaus-Einsatz. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.