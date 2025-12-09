Unfall im Tunnel: Zwei Personen verletzt

Die 66-jährige Grazerin war am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Packer Straße in Bärnbach von Graz kommend in Richtung Rosental unterwegs. LAut Zeugenaussagen dürfte sie im Umfahrungstunnel Voitsberg auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei kam es laut Polizei zu einer „Streifkollision“ mit einem entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Weststeirers.