Unfall im Tunnel: Zwei Personen verletzt

Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel
„Diesmal richtig“
Schwerer Verkehrsunfall Dienstagfrüh im Umfahrungstunnel Voitsberg: Eine 66-jährige Grazerin kam mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt.
Die 66-jährige Grazerin war am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Packer Straße in Bärnbach von Graz kommend in Richtung Rosental unterwegs. LAut Zeugenaussagen dürfte sie im Umfahrungstunnel Voitsberg auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei kam es laut Polizei zu einer „Streifkollision“ mit einem entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Weststeirers.
Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten nach der Erstversorgung ins Grazer Unfallkrankenhaus gebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.