Warum es jetzt vermehrt Wolfsichtungen geben wird

RIchtiges Reagieren bei Sichtungen bzw. Begegnungen

Wie verhält man sich am besten, wenn man eine Sichtung oder gar Begegnung mit Meister Isegrim hat? „Das Tier in Ruhe beobachten und ihm genug Raum lassen, damit es sich zurückziehen kann“, so Ende. Tipp: „Sollte man sich unwohl fühlen, ist es vorteilhaft, sich aufzurichten und sich groß machen. Kommt lautes Rufen oder Klatschen dazu, wird der Vierbeiner rascher Fersengeld geben.“ Auf keinen Fall hinterher jagen: Fotos machen ja, aber nur aus der Distanz – die lokalen Bezirksverwaltungsbehörden sind froh, wenn man ihnen Bilder übermittelt.