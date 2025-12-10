Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richtig reagieren!

Warum es jetzt vermehrt Wolfsichtungen geben wird

Niederösterreich
10.12.2025 13:00
So nah wird man Meister Isegrim nicht kommen, da sie menschenscheu sind. Ausnahme ist das ...
So nah wird man Meister Isegrim nicht kommen, da sie menschenscheu sind. Ausnahme ist das Wolfforschungszentrum bei Ernstbrunn . . .(Bild: Klemens Groh)

Eines vorweg: Wölfe sind sehr anpassungsfähige Tiere, die auf der Suche nach Beute den in der kalten Jahreszeit herumstreunenden Wildtieren folgen, auch wenn sie sich menschlichen Behausungen nähern. Selbst wenn man mit Hund unterwegs ist: Ihr Interesse gilt eher ihren „Artverwandten“ als dem Menschen – wenn man lautstark auf sich aufmerksam macht, nehmen sie schnell Reißaus. 

0 Kommentare

„Wölfe gehen den Menschen aus dem Weg, nicht aber der Infrastruktur“, mit dieser Warnung möchte der Naturschutzbund darauf aufmerksam machen, dass es erfahrungsgemäß im Winter vermehrt zu Sichtungen kommen kann – auch in Siedlungsnähe. „Meist handelt es sich dabei um Einzeltiere, die auf ihren Wanderungen vermehrt Ortsränder streifen“, erklärt Artenschutzkoordinator Lucas Ende.

Dämmerungsaktive Wölfe und Berufsverkehr: Sichtungen werden mehr
Wolfsichtungen gibt es nun vor allem aus Autos und noch dazu vorrangig zur Zeit des Berufsverkehrs, da die Tiere in der Dämmerung besonders aktiv sind. Aufgrund des fehlenden Laubes sind die Wölfe in der kalten Jahreszeit auch leichter zu sehen.

Wölfe verfolgen ihre Beute nun auch in tiefere Lagen
Warum die an sich scheuen Tiere öfter zu sehen werden, hat auch einen „natürlichen“ Grund: Deren Jagdgebiete sind sehr groß – von 100 bis zu 350 Quadratkilometer. „Im Winter, wenn Beutetiere schwieriger zu finden sind, folgen sie den Wildtieren weiter und auch bis in tiefere Lagen“, erläutert Lucas Ende.

Lesen Sie auch:
Profi spricht Klartext
„Wölfe bieten uns mehr als bloß scharfe Zähne“
17.03.2023
Krone Plus Logo
Kommt strenges Gesetz?
Wolfs-Nachwuchs lässt Zahlen in die Höhe schnellen
02.08.2024
Wiederholt beobachtet
Wolf in NÖ erlegt: Tier näherte sich Siedlungen
28.10.2025

RIchtiges Reagieren bei Sichtungen bzw. Begegnungen
Wie verhält man sich am besten, wenn man eine Sichtung oder gar Begegnung mit Meister Isegrim hat? „Das Tier in Ruhe beobachten und ihm genug Raum lassen, damit es sich zurückziehen kann“, so Ende. Tipp: „Sollte man sich unwohl fühlen, ist es vorteilhaft, sich aufzurichten und sich groß machen. Kommt lautes Rufen oder Klatschen dazu, wird der Vierbeiner rascher Fersengeld geben.“ Auf keinen Fall hinterher jagen: Fotos machen ja, aber nur aus der Distanz – die lokalen Bezirksverwaltungsbehörden sind froh, wenn man ihnen Bilder übermittelt.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.020 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
143.472 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.853 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf