Auf der B96

Unfall im Frühverkehr: Eine Person verletzt

Steiermark
09.12.2025 10:40
Aus bisher ungeklärter Ursache krachten Dienstagmorgen auf der B96 drei Autos ineinander.
Aus bisher ungeklärter Ursache krachten Dienstagmorgen auf der B96 drei Autos ineinander.(Bild: Feuerwehr Katsch an der Mur)

Verkehrsunfall Dienstagmorgen auf der Murtal Straße (B96): Drei Autos krachten ineinander, eine Person wurde dabei verletzt.

Kurz vor 7 Uhr wurde am Dienstag die Feuerwehr Katsch an der Mur alarmiert: Auf der Murtal Straße (B96) krachten aus bisher ungeklärter Ursache drei Autos ineinander. Eine Person wurde dabei leicht verletzt – sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr stand mit insgesamt zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Während der Bergearbeiten musste der auf der B96 wechselweise angehalten werden.

Steiermark

