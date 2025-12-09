Unfall im Frühverkehr: Eine Person verletzt

Crew serviert Vater (35) vor seinem Tod 33 Drinks
Jetzt klagt Familie
Verkehrsunfall Dienstagmorgen auf der Murtal Straße (B96): Drei Autos krachten ineinander, eine Person wurde dabei verletzt.
Kurz vor 7 Uhr wurde am Dienstag die Feuerwehr Katsch an der Mur alarmiert: Auf der Murtal Straße (B96) krachten aus bisher ungeklärter Ursache drei Autos ineinander. Eine Person wurde dabei leicht verletzt – sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr stand mit insgesamt zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Während der Bergearbeiten musste der auf der B96 wechselweise angehalten werden.
