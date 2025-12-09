Am Nachhauseweg: Ehepaar stürzte in Kellerschacht

Schwerer Freizeitunfall Montagnachmittag im oststeirischen Ilz: Eine 73-Jährige und ihr Ehemann (72) stürzten nach einem Besuch bei einer Bekannten in einen Kellerschacht. Beide wurden schwer verletzt.
Wie viele andere Steirer nutzte das Ehepaar den Feiertag am Montag für einen Besuch bei einer Bekannten. Als sie sich allerdings gegen 17.30 Uhr nach Hause aufmachen wollten, kamen die Eheleute in der Dunkelheit am Weg zu ihrem Auto offenbar vom Weg ab. Die 73-Jährige und ihr Ehemann (72) fielen über eine Garagenmauer etwa zwei Meter tief in einen Kellerschacht.
Hausbesitzerin hörte Stimmen
Die 74-jährige Hausbesitzerin entdeckte die beiden Schwerverletzten – sie hielt Nachschau, da sie Stimmen vor ihrem Haus wahrnahm. Sie verständigte ihre Enkelin, die sich ebenfalls im Haus befand, und diese setzte dann die Rettungskette in Gang.
Die 73-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH-Univ. Klinikum Graz geflogen – ihr Ehemann von der Rettung ins LKH Feldbach gebracht.
