Am Nachhauseweg: Ehepaar stürzte in Kellerschacht

Wie viele andere Steirer nutzte das Ehepaar den Feiertag am Montag für einen Besuch bei einer Bekannten. Als sie sich allerdings gegen 17.30 Uhr nach Hause aufmachen wollten, kamen die Eheleute in der Dunkelheit am Weg zu ihrem Auto offenbar vom Weg ab. Die 73-Jährige und ihr Ehemann (72) fielen über eine Garagenmauer etwa zwei Meter tief in einen Kellerschacht.