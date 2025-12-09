Welle der Herzenswärme für Floriani-Halbwaisen

Der Aufruf der kleinen Ortsfeuerwehr Obertiefenbach im Bezirk St. Pölten für den verstorbenen 30 Jahre jungen Familienvater löste eine wahre Spendenflut in Niederösterreich aus.
Der tragische Forstunfall des erst 30-jährigen Kameraden Matthias Gugerell hatte seine Familie ins Bodenlose gerissen. Denn die Kinder Matheo, Lena und ihre hochschwangere Mama Romina werden zu Weihnachten, wie berichtet, ohne ihren Papa vor dem Christbaum stehen.
Ein Lebensglück, das innerhalb eines Augenblicks zerbrach. Doch auf diesen unbeschreiblichen Schmerz und die dramatische finanzielle Notlage der bislang glücklichen Familie antwortete das weite Land und auch die Schicksalsgemeinschaft der Feuerwehr aus tiefstem Herzen. Denn der Spendenaufruf von Kommandanten Martin Grubmann löste eine Welle der Anteilnahme aus.
Beistand in der schwersten Stunde
Sofort stellte der Verein „Hilfe im eigenen Land“ von Präsidentin Sissi Pröll 10.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Zusätzlich überwies der Bauernbund spontan 4000 Euro an die kleinen Halbwaisen und den ungeborenen Babybruder. Und dann kam ein weiterer kraftvoller Schritt aus der eigenen Feuerwehrfamilie.
„Das Meer an Tränen können wir nicht löschen, wohl aber Herzensflammen nähren“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner, der aus dem Floriani-Sofortfonds 10.000 Euro an Romina Gugerell auszahlen ließ. Die junge Mutter hatte am Samstag am Grab Abschied nehmen müssen. Hunderte Trauernde leisteten ihr in dieser schwersten Stunde Beistand.
Spendenkonto: AT80 3258 5000 0719 1760, FF-Obertiefenbach, Verwendungszweck: Hilfe für die Familie Gugerell
