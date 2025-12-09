Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele wollen helfen

Welle der Herzenswärme für Floriani-Halbwaisen

Niederösterreich
09.12.2025 06:30
Kommandant Martin Grubmann und sein Vize Josef Bertl (re.) – hier mit Helm des verstorbenen ...
Kommandant Martin Grubmann und sein Vize Josef Bertl (re.) – hier mit Helm des verstorbenen Kameraden Matthias (Bild links) – sind überwältigt von der Welle der Spendengüte.(Bild: Krone KREATIV/Privat, zVg)

Der Aufruf der kleinen Ortsfeuerwehr Obertiefenbach im Bezirk St. Pölten für den verstorbenen 30 Jahre jungen Familienvater löste eine wahre Spendenflut in Niederösterreich aus.

0 Kommentare

Der tragische Forstunfall des erst 30-jährigen Kameraden Matthias Gugerell hatte seine Familie ins Bodenlose gerissen. Denn die Kinder Matheo, Lena und ihre hochschwangere Mama Romina werden zu Weihnachten, wie berichtet, ohne ihren Papa vor dem Christbaum stehen.

Ein Lebensglück, das innerhalb eines Augenblicks zerbrach. Doch auf diesen unbeschreiblichen Schmerz und die dramatische finanzielle Notlage der bislang glücklichen Familie antwortete das weite Land und auch die Schicksalsgemeinschaft der Feuerwehr aus tiefstem Herzen. Denn der Spendenaufruf von Kommandanten Martin Grubmann löste eine Welle der Anteilnahme aus.

Lesen Sie auch:
Kommandant Martin Grubmann und Stellvertreter Josef Bertl mit dem Helm ihres verstorbenen ...
Unfassbare Tragödie
Papa starb: Feuerwehr sammelt Spenden für Familie
04.12.2025

Beistand in der schwersten Stunde
Sofort stellte der Verein „Hilfe im eigenen Land“ von Präsidentin Sissi Pröll 10.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Zusätzlich überwies der Bauernbund spontan 4000 Euro an die kleinen Halbwaisen und den ungeborenen Babybruder. Und dann kam ein weiterer kraftvoller Schritt aus der eigenen Feuerwehrfamilie.

„Das Meer an Tränen können wir nicht löschen, wohl aber Herzensflammen nähren“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner, der aus dem Floriani-Sofortfonds 10.000 Euro an Romina Gugerell auszahlen ließ. Die junge Mutter hatte am Samstag am Grab Abschied nehmen müssen. Hunderte Trauernde leisteten ihr in dieser schwersten Stunde Beistand.

Spendenkonto: AT80 3258 5000 0719 1760, FF-Obertiefenbach, Verwendungszweck: Hilfe für die Familie Gugerell

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.850 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.910 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
103.680 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf