1 Stunde nach Absturz

Passantin entdeckt Wrack mit Alkolenker in Bach

Tirol
07.12.2025 09:33
Das Auto landete im Bach. Der Lenker wurde von der Feuerwehr befreit.
Das Auto landete im Bach. Der Lenker wurde von der Feuerwehr befreit.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein laut Polizei stark betrunkener Einheimischer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den darunter verlaufenden Bach. Entdeckt wurde das Wrack von einer Passantin – der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ereignet hatte sich der Unfall bereits gegen 3.30 Uhr im Ortsgebiet von Rettenschöss im Tiroler Bezirk Kufstein, wie die Polizei auf Nachfrage der „Krone“ erklärte. Der 28-jährige Einheimische sei mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet.

Lenker im Auto eingeklemmt
Das Auto stürzte in der Folge über die angrenzende Böschung und blieb letztlich in einem Bachbett liegen. „Der Lenker wurde im Pkw eingeklemmt“, schilderte ein Polizeisprecher. Bemerkt wurde der Unfall offenbar aber erst eine Stunde später. „Von einer Passantin, die das abgestürzte Auto sah“.

Über diese Böschung stürzte der Wagen ab.
Über diese Böschung stürzte der Wagen ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Alkotest verlief im Spital positiv
Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall alarmiert. „Der eingeklemmte Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden“, so der Polizeisprecher weiter.

Der 28-Jährige sei dann ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht worden. „Ein dort durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung“.

