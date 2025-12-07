Passantin entdeckt Wrack mit Alkolenker in Bach

Spektakulärer Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein laut Polizei stark betrunkener Einheimischer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den darunter verlaufenden Bach. Entdeckt wurde das Wrack von einer Passantin – der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden.