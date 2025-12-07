Passantin entdeckt Wrack mit Alkolenker in Bach

Spektakulärer Unfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Ein laut Polizei stark betrunkener Einheimischer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den darunter verlaufenden Bach. Entdeckt wurde das Wrack von einer Passantin – der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden.
Ereignet hatte sich der Unfall bereits gegen 3.30 Uhr im Ortsgebiet von Rettenschöss im Tiroler Bezirk Kufstein, wie die Polizei auf Nachfrage der „Krone“ erklärte. Der 28-jährige Einheimische sei mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus geriet.
Lenker im Auto eingeklemmt
Das Auto stürzte in der Folge über die angrenzende Böschung und blieb letztlich in einem Bachbett liegen. „Der Lenker wurde im Pkw eingeklemmt“, schilderte ein Polizeisprecher. Bemerkt wurde der Unfall offenbar aber erst eine Stunde später. „Von einer Passantin, die das abgestürzte Auto sah“.
Alkotest verlief im Spital positiv
Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall alarmiert. „Der eingeklemmte Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden“, so der Polizeisprecher weiter.
Der 28-Jährige sei dann ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht worden. „Ein dort durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.