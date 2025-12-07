Pflegeheim: Umzug nach Hochwasser abgeschlossen

Wassermassen beschädigten im vergangenen Jahr das Pflege- und Betreuungszentrum Tulln. Noch vor Weihnachten konnte die Übersiedelung der Bewohner des Betreuungszentrums Tulln abgeschlossen werden.
Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde das Pflege- und Betreuungszentrum Tulln bei dem verheerenden Hochwasser im November 2024. Das Gebäude war durch die Folgen der Flut so stark belastet, dass die Bewohner umgesiedelt werden mussten. Ziel war es, die Sicherheit von Bewohnern und Mitarbeitenden dauerhaft zu gewährleisten und den Betrieb stabil fortzuführen.
Land, LGA und AUVA halfen
Nach Monaten intensiver Arbeit ist es geschafft: Die Übersiedelungen konnten auf Initiative des Landes und mithilfe der AUVA abgeschlossen werden. Die neuen Wohnbereiche liegen in Klosterneuburg, Korneuburg und im Klinikum Tulln. „Wir freuen uns, dass die Betroffenen dort gut aufgenommen wurden und gut angekommen sind. Ich danke den Teams vor Ort, die das möglich gemacht haben“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die letzten Monate haben laut der Politikerin den Zusammenhalt aller Betroffenen gezeigt.
Auch seitens der AUVA betont man die gute Zusammenarbeit: „Als Sozialversicherungsträger ist es für uns selbstverständlich, in Krisensituationen zusammenzustehen. Wir freuen uns, dass wir am Weißen Hof nicht nur Räumlichkeiten bieten, sondern auch ein gelebtes Miteinander geschaffen haben. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams der AUVA und des PBZ Tulln funktioniert seit Tag eins hervorragend und beweist, dass gute Partnerschaft über Organisationsgrenzen hinweg möglich ist“, so Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA, und Thomas Neuhold, Pflegedienstleiter der AUVA-Region Ost, unisono
Große Herausforderungen gemeistert
Für alle war die Zeit des Umzugs eine große Herausforderung, doch die bekannten Gesichter bleiben: Der Großteil des Personals ist an die neuen Standorte mitgezogen. Die 65 ehrenamtlichen Helfer im Pflege- und Betreuungszentrum Tulln bleiben großteils ebenfalls den Klienten treu – für sie gibt es auch einen Shuttle-Bus.
Die Absiedelung ist nach Plan verlaufen, wir freuen uns, dass wir den Umzug noch vor der Weihnachtszeit abschließen konnten“, berichten der kaufmännische Direktor Gregor Kopa und Pflege-Chef Alexander Wedekind.
