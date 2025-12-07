Pflegeheim: Umzug nach Hochwasser abgeschlossen

Land, LGA und AUVA halfen

Nach Monaten intensiver Arbeit ist es geschafft: Die Übersiedelungen konnten auf Initiative des Landes und mithilfe der AUVA abgeschlossen werden. Die neuen Wohnbereiche liegen in Klosterneuburg, Korneuburg und im Klinikum Tulln. „Wir freuen uns, dass die Betroffenen dort gut aufgenommen wurden und gut angekommen sind. Ich danke den Teams vor Ort, die das möglich gemacht haben“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die letzten Monate haben laut der Politikerin den Zusammenhalt aller Betroffenen gezeigt.