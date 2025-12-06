Gespenster der Weihnachtszeit gestern und heute

Die Geburtsstunde der Geistergeschichten

Warum suchen wir in der hellsten Zeit des Jahres die Schatten? Um das zu verstehen, müssen wir die Tür zu einer anderen Epoche öffnen und eintreten in das viktorianische England. Londons Straßen sind von bleigrauem Dunst umhüllt, Gaslaternen werfen schwaches Licht auf Pflastersteine, die vom Regen glänzen. Hinter schweren Vorhängen knistern die Feuer, während draußen die Kutschen durch die Nacht rollen. Die industrielle Revolution hat die Welt erhellt – und zugleich verdunkelt. Fortschritt und Elend gehen Hand in Hand, und die Menschen sehnen sich nach Geschichten, die Wärme und Schauer zugleich bringen.