Vorfreude aufs Fest im „Kripperl der Steiermark“

Das Adventwochenende selbst macht das Dorf zu einem besonderen Ziel – doch der Aufstieg von Stainach verleiht dem Ganzen zusätzlich eine eigene Qualität: Schritt für Schritt lassen wir den Alltag im Tal zurück und erreichen über einen sanften Anstieg das hoch gelegene Dorf. Dabei begleiten uns eindrucksvolle Ausblicke auf das Ennstal, Schloss Trautenfels und den mächtigen Grimming.