Wanderbare Steiermark

Vorfreude aufs Fest im „Kripperl der Steiermark“

Steiermark
05.12.2025 13:00
Herrliche Naturerlebnisse und wunderbare Ausblicke auf die nahegelegenen Berge erwarten die ...
Herrliche Naturerlebnisse und wunderbare Ausblicke auf die nahegelegenen Berge erwarten die Besucher.(Bild: weges)

Wer im Advent etwas Besonderes sucht, findet in Pürgg eine einzigartige Mischung aus Natur, Tradition und Herzlichkeit

Das kleine Dorf hoch über dem Ennstal mit seinen engen Gasserln, alten Höfen und der Johanneskapelle ist ganzjährig ein attraktives Ausflugsziel. An diesem Wochenende präsentiert sich der Ort in besonderer Atmosphäre: eine weihnachtlich geschmückte Dorfkulisse, stimmungsvolle Darbietungen sowie regionale und handgefertigte Produkte prägen das Bild.

Das Adventwochenende selbst macht das Dorf zu einem besonderen Ziel – doch der Aufstieg von Stainach verleiht dem Ganzen zusätzlich eine eigene Qualität: Schritt für Schritt lassen wir den Alltag im Tal zurück und erreichen über einen sanften Anstieg das hoch gelegene Dorf. Dabei begleiten uns eindrucksvolle Ausblicke auf das Ennstal, Schloss Trautenfels und den mächtigen Grimming.

Die beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.
Die beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.(Bild: weges)

So verbindet diese Winterwanderung Bewegung, Landschaftserlebnis und echte Adventstimmung zu einem Ausflug, der nachhaltiger wirkt als jeder Punsch. Fazit: ideal, um sich auf Weihnachten einzustimmen – oder einfach, um sich selbst etwas Gutes zu tun.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 7,7 Kilometer / 190 Höhenmeter / Gehzeit ca. 2.30 Stunden.
  • Anforderungen: einfache Wanderung; der Abstieg nach Pürgg ist stellenweise steiler; eine Stirnlampe ist notwendig bei einer späteren Rückkehr. Der Wanderweg ist nicht durchgehend beschildert. 
  • Ausgangspunkt: beim Bahnhof von Stainach-Irdning.
  • Einkehrmöglichkeiten: mehrere Betriebe in Stainach und Pürgg
  • Tipp: Alternativ besteht die Möglichkeit, bereits beim Bahnhof Pürgg in den Zug zu steigen und so die Wanderung deutlich zu verkürzen.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth. Nähere Informationen: office@weg-es.at sowie unter: weg-es.at; auf Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Wir starten beim Bahnhof Stainach-Irdning und orientieren uns an der Wanderübersichtstafel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir gehen nach links und folgen der Allee bis zur Hauptstraße, biegen links ab und gehen zu den Gebäuden des Roten Kreuzes. Dort halten wir uns rechts, steigen leicht bergan und folgen der Forststraße in westlicher Richtung.

Auch viel gelebte Tradition erwartete die Besucher
Auch viel gelebte Tradition erwartete die Besucher(Bild: weges)

An einer unbeschilderten Kreuzung geht es nach links, wir queren offene Flächen mit einem schönen Blick und erreichen schließlich Pürgg. Im Ortszentrum führt ein teils steiler Steig bergab bis Unterburg. Im Ort halten wir uns links, gehen 1,5 km immer geradeaus bis zur Hauptstraße, dann links weiter bis Stainach.

Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
