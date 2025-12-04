Vorteilswelt
In Leoben

21-Jähriger nach zwei Raubüberfällen verhaftet

Steiermark
04.12.2025 10:15
Polizei war im Einsatz (Symbolbild)
Polizei war im Einsatz (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)

Nach einem versuchten Raubüberfall in Leoben wurde am Dienstagnachmittag ein 21-Jähriger festgenommen. Im Zuge der Einvernahme durch die Polizei gestand er eine weitere Tat. 

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr war ein 26-jähriger Mann in Leoben in der Roseggerstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann von hinten umschlungen und mit einem Messer bedroht haben soll. Der Tatverdächtige forderte laut Angaben des Opfers Bargeldbestände. Der 26-Jährige konnte sich jedoch losreißen und um Hilfe rufen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet führten kurze Zeit später zur Festnahme eines 21-Jährigen aus dem Bezirk Murtal. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, stellten die Polizisten ebenso sicher. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Festgenommene auch für einen Raub am 26. November 2025 in Leoben verantwortlich sein dürfte. Damals dürfte er einer 55-Jährigen die Handtasche geraubt haben.

Der 21-Jährige zeigte sich zu beiden Fällen geständig. Polizisten brachten ihn in die Justizanstalt Leoben.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

