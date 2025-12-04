21-Jähriger nach zwei Raubüberfällen verhaftet

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr war ein 26-jähriger Mann in Leoben in der Roseggerstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann von hinten umschlungen und mit einem Messer bedroht haben soll. Der Tatverdächtige forderte laut Angaben des Opfers Bargeldbestände. Der 26-Jährige konnte sich jedoch losreißen und um Hilfe rufen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof.