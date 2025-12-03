Erstmals goldene Diademe für die Debütantinnen

Zum 25. Jubiläum haben sich Designerin Eva Poleschinski und Juwelier Klaus Weikhard etwas ganz Besonderes überlegt: Inspiriert vom goldenen Stuck im Grazer Opernhaus werden heuer erstmals goldene Diademe die Debütantinnen der Opernredoute schmücken. „Gold ist wieder in Mode“, sagt Poleschinski bei der Präsentation am Mittwoch in der Grazer Oper. „Im Design wollte ich das Lebensgefühl vermitteln, das ja auch so gut zur Ballnacht passt: Leichtigkeit und Freude.“ Die Kristalle in Kupfernuancen, Olivgrün und zartem Rosé erinnern an einen „verwunschenen italienischen Garten“.