Opernredoute Graz

Erstmals goldene Diademe für die Debütantinnen

Steiermark
03.12.2025 15:00
Organisator Bernd Pürcher, Designerin Eva Poleschinski, Juwelier Klaus Weikhard und ...
Organisator Bernd Pürcher, Designerin Eva Poleschinski, Juwelier Klaus Weikhard und Projektleiterin Maria Ohrenstein(Bild: Christian Jauschowetz)

Die 25. Ausgabe der Grazer Opernredoute steht am 31. Jänner unter dem Motto „La dolce vita“. Erstmals bekommen die 56 Debütantinnen goldene Diademe im Design von Eva Poleschinski, die mediterranes Lebensgefühl versprühen sollen.

Zum 25. Jubiläum haben sich Designerin Eva Poleschinski und Juwelier Klaus Weikhard etwas ganz Besonderes überlegt: Inspiriert vom goldenen Stuck im Grazer Opernhaus werden heuer erstmals goldene Diademe die Debütantinnen der Opernredoute schmücken. „Gold ist wieder in Mode“, sagt Poleschinski bei der Präsentation am Mittwoch in der Grazer Oper. „Im Design wollte ich das Lebensgefühl vermitteln, das ja auch so gut zur Ballnacht passt: Leichtigkeit und Freude.“ Die Kristalle in Kupfernuancen, Olivgrün und zartem Rosé erinnern an einen „verwunschenen italienischen Garten“. 

Ein Arbeitstag für ein Diadem
In der Werkstatt von Klaus Weikhard werden die Diademe produziert. 83 Edelsteine kommen auf den Rahmen. „Alles ist Handarbeit. Es dauert etwa einen Tag, ein Diadem zu produzieren.“ Die Schmuckstücke dürfen die Damen des Eröffnungskomitees übrigens behalten – und die Herren bekommen passende Manschettenknöpfe. 

Eva Poleschinski mit dem neuen Diadem zum Motto „La dolce vita“
Eva Poleschinski mit dem neuen Diadem zum Motto „La dolce vita“(Bild: Christian Jauschowetz)

„Am 24. Jänner werden die Diademe an ihre Trägerinnen übergeben“, sagt Projektleiterin Maria Ohrenstein. Am Abend des 31. Jänner funkeln sie dann um die Wette, sagt Organisator Bernd Pürcher. „Das Design von Eva Poleschinski spricht eine wundervolle, poetische Sprache. Wir bedanken uns bei Klaus Weikhard für die jahrelange Kooperation und das Miteinander.“

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
