Drogenkurier in Haft

Grenzkontrolle: 15 Kilo Cannabis in Auto entdeckt

Steiermark
03.12.2025 11:24
Am Grenzübergang Spielfeld machten Polizisten bei einer Kontrolle einen großen Suchtgift-Fund ...
Am Grenzübergang Spielfeld machten Polizisten bei einer Kontrolle einen großen Suchtgift-Fund (Symbolbild).(Bild: Klaus Loibnegger)

Ein 27-jähriger Pakistani am Steuer eines neuen BMW X5 machte Beamte der Fremdenpolizei am steirischen Grenzübergang Spielberg wohl stutzig. Zu Recht, wie sich bei einer Kontrolle des Fahrzeugs herausstellte: Die Polizisten fanden in einem Koffer 15 Kilo Cannabiskraut. 

Einen ergiebigen Treffer landeten Polizisten am vergangenen Samstag am Grenzübergang Spielfeld in der Südsteiermark. Gegen 23 Uhr wollte ein in Ungarn lebender Pakistani nach Österreich einreisen. Der 27-Jährige war mit einem neuwertigen, gemieteten BMW X5 unterwegs, am Beifahrersitz saß eine 19-jährige Ungarin. 

Beamte der Fremdenpolizei führten Grenzkontrollen durch und veranlassten eine Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Dabei stellten Polizisten rund 15 Kilogramm Cannabiskraut im Auto sicher. Die Drogen waren in Plastiksäcken verpackt und in einem Reisekoffer im Kofferraum versteckt.

Ermittler wollen Hintermänner ausforschen
Polizisten nahmen den 27-Jährigen wegen illegaler Einfuhr von Suchtmittel nach Österreich fest. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. 

Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige bereits in der Vergangenheit für eine international agierende Drogenbande tätig war. Suchtgiftermittler des LKA Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Diese konzentrieren sich nun auf die Ausforschung der Lieferquelle sowie die Auftraggeber im Hintergrund.

