Grenzkontrolle: 15 Kilo Cannabis in Auto entdeckt

Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige bereits in der Vergangenheit für eine international agierende Drogenbande tätig war. Suchtgiftermittler des LKA Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Diese konzentrieren sich nun auf die Ausforschung der Lieferquelle sowie die Auftraggeber im Hintergrund.