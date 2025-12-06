Besuchen Sie den Innsbrucker Winterzauber

Bezaubernde Motive, die zum Träumen und Fantasieren einladen, erwarten derzeit die Besucher im Lichterpark Lumagica im Innsbrucker Hofgarten. Noch bis zum 1. Februar können Besucher hier die wundervolle Lichtinstallation bewundern und mit der „Krone“ haben Sie auch die Chance, Tickets für den Innsbrucker Winterzauber zu gewinnen.
Bereits zum sechsten Mal hat sich der Hofgarten in Innsbruck in ein strahlendes Ozean des Lichts verwandelt. Unter dem diesjährigen Motto „Innsbrucker Winterzauber“ lädt der Lichterpark Lumagica vom 15. November bis zum 1. Februar 2026 dazu ein, eine faszinierende Welt aus Licht und Illusionen einzutauchen.
„Innsbruck ist unser Leuchtturmprojekt. Hier wurde das Lumagica-Konzept geboren. Wir sind stolz, mit immer neuen Ideen jedes Jahr so viele Menschen zu berühren“
Thomas Mark, Präsident von MK Illumination
Auch Projektleiter Dominik Hoflach freut sich auf dieses Jahr und ergänzt: „Heuer legen wir noch einen drauf: Noch mehr Interaktion, noch mehr Staunen, noch mehr Magie. Mit dem Motto ‚Innsbrucker Winterzauber‘ rücken wir all das ins Rampenlicht, was Innsbruck ausmacht – die Verbindung von Tradition und Moderne, die alpine Natur, die kulturelle Vielfalt und die einzigartige Stimmung unserer Stadt.“
Bis zum 18. Jänner hat der Lichterpark Lumagica in Innsbruck täglich seine Tore geöffnet; ab dem 19. Jänner von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 17: 00 Uhr bis 20:30 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter lumagica.com/innsbruck
Mitmachen und gewinnen
Die Chance, diese Stimmung zu erleben, haben alle unsere „Krone“-Leser nun. Wir verlosen 50x4 Tickets (jeweils für zwei Erwachsene und zwei Kinder, einlösbar jeweils von Montag– Donnerstag) für den Lichterpark Lumagica im Innsbrucker Hofgarten. Nutzen Sie die Chance und füllen Sie bis zum Teilnahmeschluss am 15. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
