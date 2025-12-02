Traktor überschlug sich: Kleinkind wurde verletzt

Gegen 17 Uhr am Dienstagabend kam ein 18-jähriger Traktorlenker aus dem Bezirk Liezen aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. In der Folge überschlug sich der Traktor und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Unfalls war auch ein 17 Monate altes Kleinkind im Fahrzeug.