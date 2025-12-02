Traktor überschlug sich: Kleinkind wurde verletzt

Am Dienstagabend kam es im steirischen Liezen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Traktor überschlug. Im Fahrzeug befand sich auch ein Kleinkind. Der Lenker und das Kind wurden verletzt.
Gegen 17 Uhr am Dienstagabend kam ein 18-jähriger Traktorlenker aus dem Bezirk Liezen aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. In der Folge überschlug sich der Traktor und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Unfalls war auch ein 17 Monate altes Kleinkind im Fahrzeug.
Der Lenker und das Kind erlitten beide Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann gebracht. Ein Alkoholtest mit dem 18-Jährigen verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.