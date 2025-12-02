Verunsichert im Gasthaus: „Kriegen wir auch was?“

Regionale Wertschöpfung 200 Millionen Euro pro Jahr

Wie bedeutend, dem ging eine Kaufkraft-Studie bereits im Jahr 2020 auf den Grund. „In dieser Diskussion wedelt der Schwanz mit dem Hund“, findet Hermann Huber, WK-Bezirksobmann in Kitzbühel, deutliche Worte: „Wir reden hier von einer Wertschöpfung für die Region von einer Milliarde Euro in fünf Jahren, die mutwillig aufs Spiel gesetzt wird“, ärgert sich Huber über die „einseitige Diskussion“, wonach Freizeitwohnsitze mitschuld an der Wohnungsmisere in Tirol seien.