Nikolaus als Ehrengast

Winterzauber Reutte als ideales Familienerlebnis

Tirol
30.11.2025 15:00
Der Weihnachtsmarkt in Reutte bietet für die ganze Familie ein besonderes Erlebnis. Ein Besuch lohnt sich.(Bild: Robert Eder, Krone KREATIV)

Der Außerferner Weihnachtsmarkt rund um die Eisfläche von „Reutte on Ice“ macht die Adventzeit zu etwas ganz Besonderem für Groß und Klein. Am 6. Dezember kommt sogar der Nikolaus samt seiner Engel.

Nach der fulminanten Eröffnungsfeier von Reutte on Ice am 14. November gibt es nun auch abseits der riesigen Eisfläche viel Erlebenswertes, verwandelt sich das Gelände an den ersten drei Adventwochenenden zu einem stimmungsvollen Treffpunkt: Rund ums Eis findet der Außerferner Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Handwerks- und Kulinarikständen statt.

Ehrengast am 6. Dezember: Der Nikolaus und seine Engel.
Ehrengast am 6. Dezember: Der Nikolaus und seine Engel.(Bild: TVB Naturpark)

Neu in diesem Jahr ist das Christkindlpostamt: Hier können Kinder ihre Wünsche an das Christkind abgeben – und gleich ein Foto am liebevoll gestalteten Fotopoint machen. Für kleine und große Besucherinnen und Besucher bietet das Rahmenprogramm an allen Veranstaltungstagen viel Abwechslung.

Nikolo on Ice als ein weiterer Höhepunkt
Ein besonderer Höhepunkt steht am kommenden Samstag, 6. Dezember, mit Nikolo on Ice an: Der Nikolaus kommt mit Engel im Anhang auf die Eisfläche und bringt den braven Kindern eine besondere Überraschung mit. Ein winterliches Spektakel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Weihnachtsmarkt & Eisbahn
Öffnungszeiten

  • 30. November: 14-20 Uhr

  • 06. + 07. Dezember: 14-21 Uhr

  • 08. Dezember: 14-20 Uhr

  • 12. Dezember: 16-21 Uhr

  • 13. Dezember: 14-21 Uhr

  • 14. Dezember: 14-20 Uhr

Also: Eintauchen in den Adventzauber von Reutte, bei funkelnden Lichtern, köstlichen Düften und dem besonderen Charme der Naturparkregion.

