Winterzauber Reutte als ideales Familienerlebnis

Neu in diesem Jahr ist das Christkindlpostamt: Hier können Kinder ihre Wünsche an das Christkind abgeben – und gleich ein Foto am liebevoll gestalteten Fotopoint machen. Für kleine und große Besucherinnen und Besucher bietet das Rahmenprogramm an allen Veranstaltungstagen viel Abwechslung.