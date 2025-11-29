Ohne Kaufrausch: So erkennt man Greenwashing

Die stillen Helden der Region – Handwerk, Bauern, kleine Betriebe

Während große Konzerne mit millionenschweren Marketingkampagnen auftrumpfen, stehen die kleinen Betriebe oft leise daneben – aber mit Herz, Können und echter Nachhaltigkeit. Zum Beispiel der Bäcker, der mit regionalem Getreide arbeitet. Die Tischlerin, die die Möbel fertigt und Jahrzehnte halten. Der Bauernhof, der Tiere so behandelt, wie es die Natur vorsieht. „Hier gibt es kein Greenwashing. Hier gibt es echte Arbeit, echte Qualität, echte Menschen“, bittet Bauernbundpräsident Georg Strasser: „Doch sie alle haben eines gemeinsam: Sie brauchen Käufer, die sich bewusst entscheiden“.