Ein Blick und Anruf können Menschenleben retten

„Ich bin in ein großes Loch gefallen“, sagt Herr P. Der Kärntner musste wochenlang im Wald schlafen, nachdem er nach einer Trennung Wohnung und Job verloren hatte. In der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim hat er neuen Mut geschöpft. In der Klagenfurter Kaufmanngasse 6 wird Wohnungslosen rund um die Uhr geholfen. Tagsüber sind die Caritas-Mitarbeitenden die ganze Woche über zwischen 8 und 18 Uhr vor Ort. Nachts ist die Notschlafstelle verfügbar. Außerdem greift das Kältetelefon: Dieses Angebot ist bereits seit 1. November von 18 bis 6 Uhr besetzt.