Polizei sucht Opfer

Fahrrad-Diebe geschnappt: Wem gehören diese Bikes?

Steiermark
28.11.2025 10:19
Unzählige gestohlene Fahrräder wurden sichergestellt
Unzählige gestohlene Fahrräder wurden sichergestellt(Bild: LPD Steiermark)

Einer vierköpfigen Bande, die in Graz wohl für eine Unzahl von Fahrraddiebstählen verantwortlich sein dürfte, hat die Polizei nun das Handwerk gelegt. Mehrere Räder konnten sichergestellt werden – wem gehören sie?

0 Kommentare

Auf frischer Tat hat die Polizei eine Tätergruppe erwischt, gegen die schon seit Monaten ermittelt wurde: Sie steht im Verdacht, zahlreiche Fahrräder an öffentlichen Plätzen in Graz gestohlen zu haben. Die Fahrräder waren beispielsweise am Hauptbahnhof, am Hauptplatz, am Jakominiplatz, beim LKH Graz oder bei diversen P&R-Anlagen abgestellt gewesen und waren meist versperrt. Dabei brachen die Täter die Schlösser auf oder transportierten sie samt den Schlössern mit einem silberfarbenen Kastenwagen ab. Die gestohlenen Fahrräder dürften die Verdächtigen in der Folge nach Rumänien gebracht und dort gewinnbringend verkauft haben.

Familie aus Rumänien als Täter
Polizisten forschten die tatverdächtige Familie aus Graz nach einem Fahrraddiebstahl im Bereich des LKH Graz aus. Es handelt sich dabei um einen 45-jährigen Rumänen, dessen Lebensgefährtin (41) und zwei weitere Familienmitglieder. Bei Hausdurchsuchungen stellten Polizisten in der Folge zahlreiche Fahrräder sicher. Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln dürfte. Die Tatverdächtigen selbst machten zur Herkunft der Fahrräder lediglich unglaubwürdige Angaben. Einen Nachweis für den käuflichen Erwerb der Räder konnten die Männer und Frauen jedenfalls nicht erbringen. Zudem konnte eines der sichergestellten Fahrräder bereits einer Straftat zugeordnet werden.

Nun hat die Polizei Fotos der sichergestellten Fahrräder veröffentlicht, anhand der man nach den rechtmäßigen Besitzern sucht. Betroffene können sich telefonisch unter 059-133/60-3333 an das Landeskriminalamt wenden.

