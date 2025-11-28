Fahrrad-Diebe geschnappt: Wem gehören diese Bikes?

Familie aus Rumänien als Täter

Polizisten forschten die tatverdächtige Familie aus Graz nach einem Fahrraddiebstahl im Bereich des LKH Graz aus. Es handelt sich dabei um einen 45-jährigen Rumänen, dessen Lebensgefährtin (41) und zwei weitere Familienmitglieder. Bei Hausdurchsuchungen stellten Polizisten in der Folge zahlreiche Fahrräder sicher. Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln dürfte. Die Tatverdächtigen selbst machten zur Herkunft der Fahrräder lediglich unglaubwürdige Angaben. Einen Nachweis für den käuflichen Erwerb der Räder konnten die Männer und Frauen jedenfalls nicht erbringen. Zudem konnte eines der sichergestellten Fahrräder bereits einer Straftat zugeordnet werden.