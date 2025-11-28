Einkaufszentren unter Druck: Nur Shoppen zu wenig!

Verkaufsfläche ist zurückgegangen

Bei einem Treffen führender Vertreter der Tiroler Einkaufs- und Fachmarktzentren wurden die Entwicklungen mit Zahlen untermauert. „Der Anteil des stationären Einzelhandels an den Konsumausgaben ist auf 12,6 Prozent gesunken, gleichzeitig sind die Verkaufsflächen seit 2015 um rund ein Viertel zurückgegangen“, erklärte Martina Wasserbauer vom Standortentwicklungsbüro Regioplan. Alarmsignale, die nach neuen Konzepten verlangen.