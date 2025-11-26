115 km/h bei Baustelle: Polizei beschlagnahmt Auto

Im Ortsteil Kathal von Obdach (Steiermark) wurde am Dienstagvormittag ein junger Lenker (27) mit 115 km/h in einer 30er-Zone geblitzt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.
Eine Polizeistreife war am Dienstagvormittag dabei, auf der B 78 in der Gemeinde Obdach Geschwindigkeiten zu messen. In einem Baustellenbereich gilt dort aktuell ein 30er. Gegen 10:40 Uhr bemerkten die Polizisten aber plötzlich einen Raser: Mit 115 km/h fuhr der 27-Jährige durch den Bereich – fast viermal so schnell wie erlaubt! Außerdem überfuhr der Mann eine rote Ampel.
Die Polizei fuhr dem Lenker nach und konnte ihn anhalten. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und sein Führerschein abgenommen. Bei der Kontrolle benutzt der Rumäne noch dazu die Dokumente seines Bruders. Er wird wegen diverser Übertretungen angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.