115 km/h bei Baustelle: Polizei beschlagnahmt Auto

Eine Polizeistreife war am Dienstagvormittag dabei, auf der B 78 in der Gemeinde Obdach Geschwindigkeiten zu messen. In einem Baustellenbereich gilt dort aktuell ein 30er. Gegen 10:40 Uhr bemerkten die Polizisten aber plötzlich einen Raser: Mit 115 km/h fuhr der 27-Jährige durch den Bereich – fast viermal so schnell wie erlaubt! Außerdem überfuhr der Mann eine rote Ampel.