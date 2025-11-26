Dr. Bohl bringt Wiener Schmäh ins Tierreich

Auf die Frage, ob Bohl sich vorstellen könnte, öfter in die Rolle des Synchronsprechers zu schlüpfen, sagt er bestimmt: „Mir hat es Riesenspaß gemacht. Also wenn ich gefragt werde, sofort!“ Eine Wunschrolle hat er auch schon im Kopf – sie führt allerdings nicht nach „Zoomania“, sondern nach Springfield: „Sollte es eine Fortsetzung von den ,Simpsons’ geben, dann wäre das ein Traum.“ Bis Homer jedoch anklopft, sorgt sein Leguan in „Zoomania 2“ dafür, dass zumindest im Tierreich ordentlich Wiener Schmäh ausgeschenkt wird.