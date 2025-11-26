Vorteilswelt
„Zoomania 2“

Dr. Bohl bringt Wiener Schmäh ins Tierreich

Unterhaltung
26.11.2025 10:35

Paulus Bohl, alias Dr. Bohl, leiht in Disneys „Zoomania 2“ der Tierwelt seine Stimme. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt er von seinen ersten Erfahrungen als Synchronsprecher. 

0 Kommentare

Wenn Häsin Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde wieder gemeinsam im Einsatz sind, kann das nur eines bedeuten: „Zoomania“ geht in die zweite Runde. Diesmal mit dabei ist Kabarettist und Social-Media-Entertainer Paulus Bohl. Er bringt seinen Wiener Schmäh auf die große Leinwand und leiht dem Leguan Slick Di’giguani und dessen Barkeeper-Kollegen seine Stimme.

„Es ist ein großes Privileg . . .“
Als die Anfrage von Disney kam, konnte er es kaum fassen, doch die Freude war riesig: „Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die nur wenige bekommen. Es ist ein großes Privileg, dass ich das machen darf.“

Statt eines Auftritts auf dem eigenen Instagram-Kanal steht Bohl plötzlich in einem Studio und erweckt einen animierten Charakter zum Leben. Eine skurrile Situation, wie der 28-Jährige erzählt: „Wenn der Charakter schreit, musst du auch schreien. Du versuchst eigentlich, den zu spiegeln und schaust, was bei dir geräuschmäßig rauskommt.“

Thomson-Gazelle „Gazelle“ wird, wie im ersten Teil, von Shakira gesprochen.
Thomson-Gazelle „Gazelle“ wird, wie im ersten Teil, von Shakira gesprochen.(Bild: Disney)
Einfach tierisch: „Zoomania 2“ ist ein Spaß für Jung und Alt.
Einfach tierisch: „Zoomania 2“ ist ein Spaß für Jung und Alt.(Bild: DIsney)

Einem größeren Publikum bekannt wurde der Wiener durch seine Teilnahme bei „Dancing Stars“. Dass er einmal Teil eines großen Kino-Franchise sein würde, hätte er sich niemals gedacht: „In der englischen Variante sind Ed Sheeran, Shakira, Idris Elba dabei. . . Und dass mein Name da auch nur ansatzweise im selben Orbit vorkommt, ist völlig absurd.“

Auf die Frage, ob Bohl sich vorstellen könnte, öfter in die Rolle des Synchronsprechers zu schlüpfen, sagt er bestimmt: „Mir hat es Riesenspaß gemacht. Also wenn ich gefragt werde, sofort!“ Eine Wunschrolle hat er auch schon im Kopf – sie führt allerdings nicht nach „Zoomania“, sondern nach Springfield: „Sollte es eine Fortsetzung von den ,Simpsons’ geben, dann wäre das ein Traum.“ Bis Homer jedoch anklopft, sorgt sein Leguan in „Zoomania 2“ dafür, dass zumindest im Tierreich ordentlich Wiener Schmäh ausgeschenkt wird.

