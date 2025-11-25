Defekt bringt Straßenglätte der anderen Art

Eine schimmernde, rutschige Flüssigkeit sorgte Dienstagmittag in St. Pölten für glatte Straßen in Teilen der Innenstadt. Passanten rätselten über die Ursache und übten sich in langsamen Schritten. Der Auslöser des glatten Übels war schnell gefunden.
Für Glätte der anderen Art sorgte am Dienstag ein defektes Ventil an einem Winterdienst-Fahrzeug in St. Pölten. Die ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit wurde durch den Schneeregen weiträumig auf den Straßen verteilt und verwandelte Teile der Innenstadt in eine „Rutschfläche“.
Regenbogenfarbene Straßen
Der Einkaufsbummel wurde für einige Passanten zum regelrechten Balanceakt. Mitarbeiter vom Wirtschaftshof rückten umgehend an: Mit Bindemittel und Kehrwagen wurde das Problem behoben.
