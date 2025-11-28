Mit Niederösterreichs Zügen in den Advent schweben

Mit den Niederösterreich-Bahnen kann man den Advent ganz besonders genießen. In jedem Landesviertel bringen weihnachtliche Sonderzüge ihre Fahrgäste zu den schönsten Plätzen im Advent.
Die Waldviertelbahn macht in Weitra und Litschau halt. Am ersten Adventwochenende, vom 29. November bis 30. November strahlen beide Städte im Vorweihnachtsglanz um die Wette.
Die einzigartige Kulisse der mittelalterlichen Altstadt Weitra und das Renaissanceschloss machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Liebevoll gestaltete Geschenkideen, Kunsthandwerk, Puppentheater und Kutschenfahrten machen die Weitraer Adventtage zu einem Fest der Begegnung und Freude.
Das Weihnachtsmotto in Litschau heißt „Von Haus zu Haus“. Ohne Kitsch und Tand bietet die nördlichste Stadt Österreichs stimmungsvolle Einblicke in Litschauer Lebenswelten.
Das Mostviertel wird auch in der Vorweihnachtszeit von der Mariazellerbahn dominiert, und hier präsentiert sich der Ötscherbär als großartiges Erlebnis. Speziell in den Wochen vor Weihnachten hat der Ötscherbär ein tolles Programm für große und kleine Fahrgäste. Im Panoramawagen der Mariazellerbahn kann man die Advent-Specials genießen und dabei auch noch die atemberaubende Landschaft der Voralpen an sich vorbeiziehen lassen.
Im Weinviertel tuckert der Reblausexpress durch die beeindruckende Landschaft und hat mit Nikolaus und Christkind wahrlich „hohen Besuch“.
Und wer erkunden möchte, wie im Industrieviertel der Advent gefeiert wird, der begibt sich auf Spurensuche mit der Schneebergbahn. Eine der Stationen ist Puchberg am Schneeberg, gerade vor Weihnachten ein strahlendes Highlight. Oder man fährt zur Hengsthütte in 1012 m Seehöhe, wo ein traditionelles Bläserquartett für stimmungsvolle Weihnachtsstunden sorgt.
Die Niederösterreich-Bahnen sind immer eine Reise wert, gerade jetzt im Advent. Es sind beschauliche, entspannende Fahrten zu Sehnsuchtsorten, in denen die Zeit still zu stehen scheint und dem echten Weihnachtsgefühl noch Raum gegeben wird.
Alle Informationen zu den Fahrplänen und Angeboten finden Sie online unter www.niederoesterreichbahnen.at/advent-mit-den-noe-bahnen oder auch im Infocenter unter +43 2742 360990-1000.
