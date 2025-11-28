Mit Niederösterreichs Zügen in den Advent schweben

Das Mostviertel wird auch in der Vorweihnachtszeit von der Mariazellerbahn dominiert, und hier präsentiert sich der Ötscherbär als großartiges Erlebnis. Speziell in den Wochen vor Weihnachten hat der Ötscherbär ein tolles Programm für große und kleine Fahrgäste. Im Panoramawagen der Mariazellerbahn kann man die Advent-Specials genießen und dabei auch noch die atemberaubende Landschaft der Voralpen an sich vorbeiziehen lassen.