Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Mit Niederösterreichs Zügen in den Advent schweben

Niederösterreich
28.11.2025 15:30
Die Waldviertelbahn im Winterparadies.
Die Waldviertelbahn im Winterparadies.(Bild: NÖVOG/knipserl.at)

Mit den Niederösterreich-Bahnen kann man den Advent ganz besonders genießen. In jedem Landesviertel bringen weihnachtliche Sonderzüge ihre Fahrgäste zu den schönsten Plätzen im Advent.

0 Kommentare

Die Waldviertelbahn macht in Weitra und Litschau halt. Am ersten Adventwochenende, vom 29. November bis 30. November strahlen beide Städte im Vorweihnachtsglanz um die Wette. 

Strahlender Weihnachtsglanz in Weitra.
Strahlender Weihnachtsglanz in Weitra.(Bild: Weitraer Advent)

Die einzigartige Kulisse der mittelalterlichen Altstadt Weitra und das Renaissanceschloss machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Liebevoll gestaltete Geschenkideen, Kunsthandwerk, Puppentheater und Kutschenfahrten machen die Weitraer Adventtage zu einem Fest der Begegnung und Freude. 

„Wintermärchen“ in Litschau...
„Wintermärchen“ in Litschau...(Bild: Günter Witzmann)

Das Weihnachtsmotto in Litschau heißt „Von Haus zu Haus“. Ohne Kitsch und Tand bietet die nördlichste Stadt Österreichs stimmungsvolle Einblicke in Litschauer Lebenswelten.

Das Mostviertel wird auch in der Vorweihnachtszeit von der Mariazellerbahn dominiert, und hier präsentiert sich der Ötscherbär als großartiges Erlebnis. Speziell in den Wochen vor Weihnachten hat der Ötscherbär ein tolles Programm für große und kleine Fahrgäste. Im Panoramawagen der Mariazellerbahn kann man die Advent-Specials genießen und dabei auch noch die atemberaubende Landschaft der Voralpen an sich vorbeiziehen lassen.

Im Ötscherbär wird man im Advent so richtig verwöhnt!
Im Ötscherbär wird man im Advent so richtig verwöhnt!(Bild: NB/Gozdal)

Im Weinviertel tuckert der Reblausexpress durch die beeindruckende Landschaft und hat mit Nikolaus und Christkind wahrlich „hohen Besuch“.

Puchberg – am Fuße und im Schutz des Schneebergs.
Puchberg – am Fuße und im Schutz des Schneebergs.(Bild: Tourismusbüro Puchberg)

Und wer erkunden möchte, wie im Industrieviertel der Advent gefeiert wird, der begibt sich auf Spurensuche mit der Schneebergbahn. Eine der Stationen ist Puchberg am Schneeberg, gerade vor Weihnachten ein strahlendes Highlight. Oder man fährt zur Hengsthütte in 1012 m Seehöhe, wo ein traditionelles Bläserquartett für stimmungsvolle Weihnachtsstunden sorgt.

Die Hengsthütte – Weihnachtsstimmung auf 1012 m Seehöhe.
Die Hengsthütte – Weihnachtsstimmung auf 1012 m Seehöhe.(Bild: NÖVOG/Maurer)

Die Niederösterreich-Bahnen sind immer eine Reise wert, gerade jetzt im Advent. Es sind beschauliche, entspannende Fahrten zu Sehnsuchtsorten, in denen die Zeit still zu stehen scheint und dem echten Weihnachtsgefühl noch Raum gegeben wird.

Alle Informationen zu den Fahrplänen und Angeboten finden Sie online unter www.niederoesterreichbahnen.at/advent-mit-den-noe-bahnen oder auch im Infocenter unter +43 2742 360990-1000.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.946 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.504 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.804 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf