Pkw ging in Garage plötzlich in Flammen auf

Dramatische Szenen spielten sich am Montag in einer Garage in Kundl (Tiroler Bezirk Kufstein) ab. Ein geparktes Auto ging dort plötzlich in Flammen auf. Der Besitzer (68) reagierte geistesgegenwärtig.
Der 68-jährige Einheimische bemerkte am Montag kurz vor Mittag selbst, dass sein Auto in Flammen stand. Es war zu diesem Zeitpunkt in der Garage abgestellt, ein technischer Defekt an einem Steuergerät dürfte laut Polizei dann zum Brand geführt haben.
Mit Feuerlöscher gelöscht
Der 68-Jährige schnappte sich einen Feuerlöscher, während seine Ehefrau die Feuerwehr alarmierte. Tatsächlich gelang es dem Mann, die Flammen selbst zu bekämpfen, sodass die Feuerwehr nur mehr Nachlöscharbeiten leisten musste.
Am Pkw entstand schwerer Sachschaden, dessen Höhe lässt sich aktuell nicht beziffern.
