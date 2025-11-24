Tirols Bergrettungsärzte bereit für neue Aufgaben

Arzt kann immer nachgefordert werden

„Bei einem Einsatz kann bei Bedarf immer ein Bergrettungsarzt angefordert werden“, sagt der 40-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Das ist vor allem dann der Fall, wenn kein Flugwetter herrscht – also kein Notarzthubschrauber zum Verunglückten fliegen kann. Unter solchen Voraussetzungen kommt dann ein Arzt aus der Einsatzgruppe der jeweiligen Region.