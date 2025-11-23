After the Gurgl slalom
“Makes more sense!” Feller has to take a break
ÖSV technical specialist Manuel Feller is skipping the US World Cup giant slaloms in Copper Mountain (November 28) and Beaver Creek (December 7).
The Tyrolean, who only finished 27th in the slalom in Gurgl on Saturday, has a training backlog which he now wants to make up for at home. His next races will be on December 13 and 14 in Val d'Isere.
"After the first races, we decided together that it makes more sense for me to focus on training at the moment. I have the best conditions in Austria to prepare myself optimally for the upcoming tasks," said Feller on Sunday.
