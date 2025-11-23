Steirischer Alko-Lenker krachte in Gegenverkehr

Ein 29-jähriger Autofahrer ist in Leibnitz am Samstagabend betrunken auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen zusammengestoßen. Beide wurden verletzt.
Gegen 22.45 Uhr lenkte der 29-Jährige seinen Pkw auf der Landstraße von Wagna in Richtung Leibnitz. Am Beifahrersitz saß ein 39-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz. Zur selben Zeit fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der Gegenfahrbahn.
In einer Kurve kam der junge Lenker – so sagte er es selbst der Polizei – scheinbar auf die andere Seite der Straße. Es krachte. Beide Lenker mussten ins LKH Wagna gebracht werden, der Beifahrer blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge sind ein Totalschaden. Ein Alkotest ergab außerdem, dass der 29-Jährige „mittelgradig alkoholisiert“ war. Er wird angezeigt.
