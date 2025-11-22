Riesenandrang bei Europas größter Bergsportmesse

Sie ist der Treffpunkt für engagierte Bergsportler, die wesentlichen Bergsportorganisationen und -institutionen sowie Experten und relevante Markenhersteller. Die Alpinmesse in der Messe Innsbruck, die größte Bergsportmesse Europas, liefert wieder ein Angebot von knapp 200 Ausstellern rund um alle alpinen Themen – vom Bergsteigen, Skifahren, Skitourengehen, Freeriden, Klettern bis zum Biken. Natürlich stehen auch sicherheitsrelevante Themen im Mittelpunkt.