Riesenandrang bei Europas größter Bergsportmesse

Die Alpinmesse mit Alpinforum lockte am Samstag Interessierte aus nah und fern nach Innsbruck. Auch das gleichzeitig stattfindende Alpinforum war hervorragend besucht. Die Messe dauert noch bis Sonntag 17 Uhr.
Sie ist der Treffpunkt für engagierte Bergsportler, die wesentlichen Bergsportorganisationen und -institutionen sowie Experten und relevante Markenhersteller. Die Alpinmesse in der Messe Innsbruck, die größte Bergsportmesse Europas, liefert wieder ein Angebot von knapp 200 Ausstellern rund um alle alpinen Themen – vom Bergsteigen, Skifahren, Skitourengehen, Freeriden, Klettern bis zum Biken. Natürlich stehen auch sicherheitsrelevante Themen im Mittelpunkt.
Dieses Angebot nutzten schon am Samstag zahlreiche Besucher, die teilweise aus entfernten Bundesländern anreisten sowie Interessierte aus Südtirol, der Schweiz und Deutschland.
Am Samstag stand außerdem das Alpinforum auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit organisierte Tagung, die sich alpinen Fachfragen widmet. Das Alpinforum richtet sich in erster Linie an Experten, Multiplikatoren und Interessierte aus der Fachwelt. Der Andrang war groß
